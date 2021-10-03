Воссоединения не будет: Участницам "Тату" запретили исполнять песни из репертуара группы

На днях Лена Катина анонсировала воссоединение группы, однако автор хитов "Тату" против.

Солистка популярного в 90-е коллектива общалась с фанатами, отвечала на их вопросы. Кто-то из поклонников оставил в окошке для вопросов хэштег #tatucomeback ("Тату", вернитесь), на что Лена ответила шокирующей новостью о трибьюте коллектива. Однако Сергей Галоян, автор песен "Тату", поспешил заверить, что не будет никакого воссоединения. Он запретил девушкам исполнять написанные им хиты.

"Ребят, никакого "трибьюта" 2022 не будет, я не давал разрешение и не собираюсь(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Галоян. Он посоветовал Катиной обсуждать интересы всех сторон, прежде чем делать громкие анонсы для зрителей.

Естественно, для исполнения песен и написания каверов артистам и организаторам придется получать разрешение у авторов. Пока Галоян не даст "добро", ни о каком трибьюте не может идти речи. Этот факт подтвердила и Елена Кипер, еще одна из авторов песен группы.

Напомним, музыкальный коллектив "Тату" существовал 10 лет, с 1999 по 2009 год. Успех группы вышел за пределы России, сделав ее чуть ли не самой успешной российской поп-группой своего времени. Сейчас о творчестве коллектива стали активно вспоминать, а фанаты с нетерпением ждут хотя бы совместного сингла экс-солисток.