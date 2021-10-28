"Не хочется жить": заплаканная Спилберг не выдержала

Саша Спилберг вернулась в "Инстаграм" после громкой пропажи. Психолог Юлия Хадарцева проанализировала пост и заплаканные фотографии блогера.



Саша Спилберг сильно напугала общественность, когда пропала на целую неделю. Девушка не выходила на связь и никому не отвечала. Оказалось, она просто захотела побыть наедине с собой, никого не предупредив, что на время уйдет.

Вернувшись, она была ошарашена тем количеством хейта, которое на нее свалилось. Мало того, что у девушка и так переживает сложный период в своей жизни, так еще и подписчики подливают масло в огонь.

"На самом деле, вся эта история с ответными реакциями, где Саша Спилберг делала это ради курса или ради чего-то еще, – это точно чужие неоправданные ожидания", – дала свой комментарий корреспонденту "Дни.ру" Юлия Хадарцева.

Психолог уверен, что каждый человек, даже знаменитый, имеет право на проявление своих эмоций. Эксперт поддержал блогера, который оказался в сложной жизненной ситуации, и заявила, что верит Спилберг.

"К сожалению, в нашем мире каждый известный человек частенько загоняет себя в то состояние, когда не хочется жить, а просто закрыться и спрятаться ото всех, поэтому я бы все-таки этой истории поверила", – сказал он.

Многие поклонники обвинили своего кумира в том, что он строит из себя жертву, когда никакой проблемы, на самом деле, нет. Понятно лишь одно, что Спилберг сейчас нелегко.

"Одно скажу точно – ни один человек не будет специально превращать себя в жертву. Даже если Саша специально загнала себя в ловушку под названием “жертва”, вопрос не в том, делала ли она это специально или нет, вопрос в том, что она это прожила и продолжает проживать", – подытожила Хадарцева.

