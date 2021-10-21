Устроившей скандал Спилберг вынесли неутешительный приговор: Могут быть проблемы

Целую неделю никто не знал, где находится Саша Спилберг. Нумеролог Фарида Красавкина рассказала, что сейчас происходит с девушкой.

Неделю назад Саша Спилберг испугала своих поклонников, коллег и близких людей. Девушка исчезла на несколько дней, чем вызвала настоящий скандал. Директор блогера вышел на связь через три дня и показал скриншоты переписки с Сашей. Ни одно сообщение до нее не дошло.

Совсем недавно испуганная знаменитость сама вышла в сторис, где сообщила, что с ней все в порядке. Оказывается, она захотела побыть наедине с собой, так как переживает сложный период. Нумеролог Фарида Красавкина объяснила, как себя чувствует девушка.

"Может даже впасть в депрессию. В этот период у нее усугубляются негативные энергии. Это проявляется в нежелании учиться, стремлении поучать, навязывать свои идеи, мысли, отсутствии всякого порядка в голове, мыслях, отношениях. Подвержена фанатичному влиянию любой веры и даже могут быть проблемы с законом и принятием психоактивных веществ. Сейчас она ушла в себя, у нее свой мир, она может даже на какое-то время от всех закрыться. ", – специалист вынесла неутешительный приговор.

К счастью, по словам эксперта, у звезды есть возможность поскорее выйти из этого состояния. Для этого ей, правда, придется приложить немало усилий.

"Ее внимание направлено на себя. Она копает и тем больше погружается в свой внутренний кризис. Ресурс у нее – в новых идеях и знаниях. Ей желательно открывать новые двери, двигаться вперед, верить в себя, заниматься физическими активностями и духовными практиками", – успокоила поклонников Красавкина.