"Хламидии никто не отменял!": исхудавшая Тодоренко о передающимся половым путем заболевании

Телеведущая и певица Регина Тодоренко стала звездой вечеринки по случаю вручения наград журнала Moda Topical. Она восхитила худобой, элегантным внешним видом и порадовала оригинальными заявлениями.



Несколько дней назад Регина неожиданно для всех решила уйти из социальных сетей. "Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо", – сообщила она тогда ошарашенным подписчикам.

И сразу вспомнилась песня Аллы Пугачевой с такими словами:

Ухожу, ухожу, а потом в этом каюсь.

На других погляжу и к тебе возвращаюсь.

Ухожу, ухожу, от свободы хмелея,

Но уже через день я об этом жалею, жалею.

И, действительно, через несколько часов Регина Тодоренко вернулась в "Инстаграм". Да и кто откажется от легких рекламных заработков там в столь непростое время! "Я просто решила устроить себе цифровой детокс!" – пояснила ведущая корреспонденту "Дни.ру".

Она вернулась, и сразу шокировала людей постом, что ей в детстве грозила инвалидность. "От этих слов ладошки стали мокрыми, по телу пробежал холод, – написала красавица у себя на странице. – Как сейчас помню ком в горле, когда мне, 14-летней девчонке, хирург озвучил свой вердикт. Конечно, было рекомендовано лечение, ЛФК, операция с внедрением в мой позвоночник 24-х шурупов и штифтов, реабилитация полгода-год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства".

Вообще, о проблемах со здоровьем Регина сообщает часто. И даже интересно становится, чем еще она не болела. "Хламидии никто не отменял! – смеется Тодоронеко – Не дай бог, конечно". Как говорится, все у нее впереди во всех смыслах слова.

Напомним, хламидиоз – это инфекционное заболевание, передающееся половым путем. Он вызывается бактериями Chlamidia trachomatis. Согласно статистике, количество страдающих хламидиозом женщин составляет 30-60%. Хламидиоз у женщин проявляет себя такими симптомами, как выделения из влагалища слизистые или слизисто-гнойные. От нормальных выделений они могут отличаться неприятным запахом или желтоватым оттенком.