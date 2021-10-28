"Хламидии никто не отменял!": исхудавшая Тодоренко о передающимся половым путем заболевании

Несколько дней назад Регина неожиданно для всех решила уйти из социальных сетей. "Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня все хорошо", – сообщила она тогда ошарашенным подписчикам.
И сразу вспомнилась песня Аллы Пугачевой с такими словами:
Ухожу, ухожу, а потом в этом каюсь.
На других погляжу и к тебе возвращаюсь.
Ухожу, ухожу, от свободы хмелея,
Но уже через день я об этом жалею, жалею.
И, действительно, через несколько часов Регина Тодоренко вернулась в "Инстаграм". Да и кто откажется от легких рекламных заработков там в столь непростое время! "Я просто решила устроить себе цифровой детокс!" – пояснила ведущая корреспонденту "Дни.ру".
Она вернулась, и сразу шокировала людей постом, что ей в детстве грозила инвалидность. "От этих слов ладошки стали мокрыми, по телу пробежал холод, – написала красавица у себя на странице. – Как сейчас помню ком в горле, когда мне, 14-летней девчонке, хирург озвучил свой вердикт. Конечно, было рекомендовано лечение, ЛФК, операция с внедрением в мой позвоночник 24-х шурупов и штифтов, реабилитация полгода-год и риск вообще не встать на ноги после хирургического вмешательства".
Вообще, о проблемах со здоровьем Регина сообщает часто. И даже интересно становится, чем еще она не болела. "Хламидии никто не отменял! – смеется Тодоронеко – Не дай бог, конечно". Как говорится, все у нее впереди во всех смыслах слова.
Напомним, хламидиоз – это инфекционное заболевание, передающееся половым путем. Он вызывается бактериями Chlamidia trachomatis. Согласно статистике, количество страдающих хламидиозом женщин составляет 30-60%. Хламидиоз у женщин проявляет себя такими симптомами, как выделения из влагалища слизистые или слизисто-гнойные. От нормальных выделений они могут отличаться неприятным запахом или желтоватым оттенком.
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