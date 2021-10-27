"Есть возможность нанести удар": бывший муж готов лишить Гагарину имущества

Для получения желаемого экс-супруг певицы готов даже подать иски на раздел имущества с артисткой. В браке пара нажила много: две квартиры в столице, земля под просторный дом. Кроме того, у звезды есть коттедж в Московской области, в ремонт которого вкладывался и ее муж.
Ситуацию прокомментировал юрист Сергей Сходнев. Он заявил, что фотограф имеет право поделить пополам в суде суммы на
счетах Полины Гагариной, которые были на момент развода.
По словам эксперта, Дмитрий Исхаков может потребовать наложить арест на новую недвижимость знаменитости. "У него есть возможность нанести удар по ее финансам", – отметил юрист. Он добавил, что исполнительнице придется доказывать документами, что именно она тратилась на приобретение и ремонт жилья.
Однако и у звезды есть возможность испортить жизнь бывшему мужу. По информации Сергея Сходнева, Полина Гагарина по сей день не подавала на алименты для четырехлетней дочери. Так что если экс-супруги не решат все мирным путем, война в судах может затянуться надолго.
Как писали "Дни.ру", Полина Гагарина подогревает слухи о романе с музыкальным продюсером Владимиром Чиняевым. Ее бывший супруг же жалуется на неудачные попытки найти новую любовь через сайты знакомств.
Популярные темы форума
Жена стала пропадать по ночам
Какой подарок сделать бабушке?
При первых признаках болезни
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Кто подскажет?