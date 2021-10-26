Газманов в сердцах накинулся на члена семьи: "Он просто *****"

Загадочное поведение близкого заставило Родиона Газманова пойти на крайние меры. Результат его разочаровал.

В профиле артиста в "Инстаграм" указано, что он пишет про отношения. При этом у него самого пока с личной жизнью все не совсем понятно. Много раз привлекательного мужчину подозревали в романах с самыми разными дамами, но пока ничего из этого не вышло. При этом сам Родион считает себя натурой достаточно романтичной. Он верит в любовь и неустанно говорит об этом.

Однако пока дамы сердца у исполнителя нет всю свою душу он отдает любимому коту Шелдону. Не так давно и он сумел разочаровать знаменитость. На днях он заметил, что питомец начал справлять нужду мимо лотка и начал серьезно переживать. Он посоветовался с поклонниками, и они сообщили ему, что этот факт может свидетельствовать о заболеваниях кота.

Родион Газманов крайне нервничал и потратил много денег на врачей. Шелдон мужественно выдержал УЗИ и другие не совсем приятные процедуры. Вечером пришли результаты анализов. С одной стороны они оказались крайне приятными, с другой – разочаровали певца.

Артист рассказал, что все было зря, ведь его питомец полностью здоров. Он снял видео с котом и указал, что он справляет нужду мимо лотка просто потому, что ему так больше нравится. "Он просто *****", – в сердцах написал Родион.

