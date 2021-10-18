"Перестал ходить": Изведенный раком Газманов сорвался на крик

Родион Газманов нередко становится участником щекотливых ситуаций. Еще недавно он потерпел немало трудностей на шоу "Фактор страха", где ему пришлось иметь дело с непривычными животными. Мужчину извел рак, которого он носил во рту, поскольку панцирь водного обитателя оставил кровавые царапины. Когда сын Олега Газманова вернулся в Москву, на него обрушилась новая напасть — его кот стал вести себя странным образом.
"А теперь крик о помощи. Я серьезно. Некоторое время назад Шелдон перестал ходить в лоток", — объявил Родион подписчикам в инстаграм-аккаунте. По словам мужчины, питомец зачастил справлять нужду в местах, которые для этого не предназначены. В доме обустроены сразу два кошачьих туалета, но Шелдон их полностью игнорирует.
Наследник Олега Газманова отметил, что в лотке наполнитель не менялся, а кота не обижали и хорошо кормили. Родион попросил у поклонников совета, как отучить питомца гадить. Поведение Шелдона отнюдь его не радует.
Пользователи Сети решили, что пушистого друга нужно срочно показать ветеринару, так как налицо признаки проблем с мочеиспусканием. Опытные кошатники заявили Родиону, что у Шелдона вполне может быть нарушена работа почек. Сына Олега Газманова призвали не тянуть с медицинским осмотром кота, чтобы вылечить недуг как можно скорее.
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