"Это не ее": запевшая Сотникова пытается соответствовать трендам

Не все разделяют новое увлечение Аделины Сотниковой. Психолог Сергей Ланг разобрался в причинах.

Фигуристка Аделина Сотникова должна была вместе с блогером Давидом Манукяном принять участие в новом сезоне "Ледникового периода". К сожалению, из-за травмы бывшего Ольги Бузовой, в этом году зрителям не удастся понаслаждаться профессиональным катанием спортсменки и блистательной хореографией певца.

После того, как у Олимпийской чемпионки так резко поменялись планы на ближайшее время, она решила не тратить его впустую. Брюнетка уже записала свой первый трек и выпустила клип, на премьеру которого пришел Дава. По словам девушки, останавливаться она не собирается.

"Сейчас это определенный тренд, сейчас многие звезды имеют хотя бы несколько треков. Сейчас иметь песню не является чем-то особенным", – высказался Сергей Ланг.

Некоторые поклонники красотки начали критиковать ее за такую смену деятельности. Однако психолог не видит в этом ничего плохого и даже поддерживает ее.

"Попробовать себя в музыке – мечта многих людей. Когда есть возможности, почему бы и нет. Почему у нас вообще считается, что если человек – спортсмен, то он всю жизнь должен быть спортсменом? Таким людям, как правило, никогда не бывает скучно, они всегда идут вперед. Не нужно осуждать человека и говорить, что это не ее. Нужно позволить человеку попробовать себя в чем-то новом", – сказал он корреспонденту "Дни.ру".

Более того, эксперт убежден, что такая заинтересованность во всем даже красит Сотникову. Девушка уже открыла свой салон красоты, а позже написала книгу. Сейчас ее манит сцена.

"То, что Аделина пробует себя в разных амплуа, это показывает ее с очень с хорошей стороны, этот эксперимент очень хороший. Она не сидела без дела", – подытожил он.

