Сотникова призналась в связи с Манукяном: Я "его зайка"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и известный музыкант готовились вместе покорять сердца зрителей популярного проекта, однако этого не случилось. Еще до выхода шоу на телеэкраны Дава получил травму руки и не смог продолжать тренировки. При этом в Сети стали появляться слухи о зарождающемся романе между Аделиной Сотниковой и Давидом Манукяном.
Организаторы шоу не нашли для фигуристки достойной замены травмированного музыканта. Поэтому Сотникова тоже ушла из проекта и занялась музыкальным творчеством. Недавно бывшая спортсменка выпустила свою первую песню и клип. Кстати, поддержать свою партнершу на премьеру пришел и Давид Манукян.
Журналисты прямо спросили Сотникову о тех слухах, что ходят в Сети. В ответ Аделина не стала скрывать связи с Давой.
"Ну, я "его зайка," – весело заявила фигуристка.
В интервью "WomanHit" Сотникова добавила, что ее с Манукяном связывают очень теплые и дружеские отношения. Молодая женщина выразила уверенность в том, что у них еще обязательно будут какие-то совместные проекты. Кстати, многие фанаты предполагают, что именно Дава вдохновил фигуристку на начало музыкальной карьеры.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что бывшая любовница Давида Манукяна влепила ему пощечину после грязных слухов.
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