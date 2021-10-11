Бывшая любовница влепила Манукяну пощечину после грязных слухов

Еще до романа с Ольгой Бузовой Давид Манукян встречался с танцовщицей Валерией Агикьян.

Что касается личной жизни рэпера Давы, то наибольшее внимание публики вызывают его отношения с экс-ведущей "Дома-2", завершившиеся скандальным разрывом. При этом мало кто знает, что и предыдущий роман музыканта тоже закончился не на самой позитивной ноте. Давид Манукян и Валерия Агикьян какое-то время были счастливы вместе, потом расстались из-за несхожести интересов, но рэпер продолжил в негативном ключе поминать бывшую в различных интервью.

Недавно блогер даже заговорил об изменах экс-возлюбленной, что вызвало бурную реакцию девушки. В Сторис своего инстаграм-аккаунта танцовщица опубликовала фрагмент из последнего интервью музыканта, в котором он озвучил грязные обвинения. Возмущенная Агикьян призналась, что узнала о себе много нового. Танцовщица решила влепить своеобразную пощечину бывшему любовнику и затеяла игру, предложив подписчикам погадать, кому именно она изменяла.

Ранее Валерия рассказывала, что экс-избранник давил на нее и убеждал, что в танцах она не достигнет успеха. Тогда-то девушка и решила, что от такого человека надо бежать. После расставания с Давой Агикьян не интересовали ни его отношения с Бузовой ни прочая личная жизнь бывшего. Если бы рэпер не продолжал активно обсуждать ее в медийном пространстве, танцовщица уже давно бы забыла о том, кто он такой.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Давид Манукян по горло сыт тайной близостью с Ольгой Бузовой.