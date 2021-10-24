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Шоу-бизнес
Почему от меняющего актерам пол Богомолова бегут врассыпную

Почему от меняющего актерам пол Богомолова бегут врассыпную

За последнее время из Театра, худруком которого является Константин Богомолов, ушли несколько актеров.
прочитано 13615 раз

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов известен своими необычными постановками. Например, часто в его спектаклях женские роли исполняют мужчины. Кроме того, у него в театре играют непрофессиональные актеры, больше известные в сфере кино и телевидения: Яна Кошкина, Екатерина Варнава, Ирина Старшенбаум.

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 Константин Юрьевич Богомолов

Константин Юрьевич Богомолов режиссер, актер, ведущий

Что касается профессиональных театральных актеров, они от режиссера бегут. Например, недавно весь театральный мир поразила новость об уходе из труппы Марины Орел. Многие посчитали этот поступок смелым, ведь актриса пришла в этот театр сразу после окончания института и, казалось бы, за такое место нужно держаться.

Еще одна актриса, сбежавшая от Богомолова – Настасья Самбурская, наиболее известная по роли Кристины Соколовской в популярном сериале" Универ. Новая общага". Несмотря на то, что в труппе театра остается все меньше и меньше актеров, получивших профессиональное образование, Богомолов раздает роли самоучкам – танцовщице Екатерине Варнаве и секс-символу Яне Кошкиной.

Что Касается актеров более старшего поколения, прослуживших театру не один год, то их режиссер в новые постановки не ставит. Так, например, Леонид Каневский и Клара Новикова уже на протяжении нескольких лет играют всего в одном спектакле. А экс-супруга бывшего художественного руководителя Вера Бабичева вообще не участвует ни в одной постановке.

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Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Zamir Usmanov /Global Look Press/ www.globallookpress.com
24 октября 2021, 12:03 Источник: Экспресс газета • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Собчак отказалась выводить невзрачного Богомолова на красную дорожку

комментарии

Ответить:

Тудар Тудаваки
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Да этот богомол своими пакастями, типа тампона из под юбки, превратил актеров в рудых мышей.
Гость885064
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Богомолов урод конченый жаль Ксю что она вляпалась в это жидовское <цензура>
Гость885063
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Богомолов урод конченый жаль Ксю что она вляпалась в это жидовское <цензура>
Гость882640
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Этому, с позволения сказать, "режиссеру" Можно доверить только создание театральной труппы в Кащенко. Там из актеров-пациентов и спектакли ставить!
Гость882055
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Гость883995
Два грязных идиота,стоящих друг друга.Грязной Собачатине остается только развлекать богатых,нижу уже упасть некуда.А этому Богомолу спектакли надо показывать в катафалке.
но ведь кто-то же ходит смотреть это
Гость883353
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Гость877023
А кто вообще этого неадеквата назначил руководить людьми? Его гнать надо отовсюду- говорила уже- Министерство то есть- культуры нет
Обратитесь к Собянину. Нечего по протекции назначать на серьезные должности бездарей и извращенцев . Именно так «пролез» в театр Богомолов , и всем об этом известно.
Гость883353
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Гость877023
А кто вообще этого неадеквата назначил руководить людьми? Его гнать надо отовсюду- говорила уже- Министерство то есть- культуры нет
Потому что всем плевать на культуру, и самое страшное то, что на культуру плюет министр культуры. Где она, эта министр? Ей не стыдно получать зарплату? Люди , почему вы молчите?
Гость883353
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Гость882421
Своя рука владыка, что хочу, то и ворочу, основной принцип художника
Художника? Не оскорбляйте настоящих художников. Какое отношение имеет эта бездарь к понятию Художник?
Гость883564
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у него всё на лице написано, вся натура гадкая и извращённая
Гость877023
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А кто вообще этого неадеквата назначил руководить людьми? Его гнать надо отовсюду- говорила уже- Министерство то есть- культуры нет
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