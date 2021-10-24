Почему от меняющего актерам пол Богомолова бегут врассыпную

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов известен своими необычными постановками. Например, часто в его спектаклях женские роли исполняют мужчины. Кроме того, у него в театре играют непрофессиональные актеры, больше известные в сфере кино и телевидения: Яна Кошкина, Екатерина Варнава, Ирина Старшенбаум.
Что касается профессиональных театральных актеров, они от режиссера бегут. Например, недавно весь театральный мир поразила новость об уходе из труппы Марины Орел. Многие посчитали этот поступок смелым, ведь актриса пришла в этот театр сразу после окончания института и, казалось бы, за такое место нужно держаться.
Еще одна актриса, сбежавшая от Богомолова – Настасья Самбурская, наиболее известная по роли Кристины Соколовской в популярном сериале" Универ. Новая общага". Несмотря на то, что в труппе театра остается все меньше и меньше актеров, получивших профессиональное образование, Богомолов раздает роли самоучкам – танцовщице Екатерине Варнаве и секс-символу Яне Кошкиной.
Что Касается актеров более старшего поколения, прослуживших театру не один год, то их режиссер в новые постановки не ставит. Так, например, Леонид Каневский и Клара Новикова уже на протяжении нескольких лет играют всего в одном спектакле. А экс-супруга бывшего художественного руководителя Вера Бабичева вообще не участвует ни в одной постановке.
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