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Шоу-бизнес
Строгий режим и смерть: в жизни Розенбаума случилось ужасное

Строгий режим и смерть: в жизни Розенбаума случилось ужасное

В Брянске от последствий COVID-19 умер музыкант Максим Куст. Александра Розенбаума он называл своим крестным отцом.
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Мужчина подхватил коронавирус несколько недель назад. Скончался он в больнице, где проходил лечение. Он добросовестно соблюдал режим, положенный пациентам с ковидом.

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Трагическую новость подтвердил концертный директор исполнителя. По словам представителя артиста, его мать в шоке, поскольку музыкант уже выздоравливал. Женщина недавно перенесла онкологическую операцию. Теперь на нее свалилось новое огромное горе.

"Крестный сын" Александра Розенбаума многие годы был прикован к инвалидному креслу. Калекой его сделало страшное ДТП, после которого музыкант уже не мог ходить. Он пытался заработать на операцию за границей, но мужчину втянули в преступные дела, которые довели его до колонии строгого режима.

Мужчина отсидел 11 лет. Как-то раз он встретился с Александром Розенбаумом. Певец показал ему новый путь в жизни и помог с творчеством. Артист вдохновил Максима Куста.

С легкой руки композитора артист начал выступать. Однажды сам исполнитель заявил, что Александр Розенбаум стал фактически его крестным в профессии. Музыкант мечтал о собственной семье, но, увы, этим планам было не суждено сбыться.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о романе Александра Розенбаума с Аллой Пугачевой. На это намекнули знакомые исполнителей.

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Александр Розенбаум. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 23 октября 2021, 10:36 Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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