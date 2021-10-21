Зараженного Серова гонят из больницы: Писали разное

Состояние Александра Серова медицинские работники оценивали как "стабильно тяжелое". Публика была крайне обеспокоена, так как никто из родственников сперва не выходил на связь. Позднее Игорь Крутой опубликовал пост и описал всю ситуацию. Он пожелал другу здоровья.
Публика активно ждала, что молчание прервет дочь артиста. Однако она продолжала публиковать развлекательный контент и заниматься своими делами. В какой-то момент начинающая артистка все-таки выложила текст, чем слегка успокоила публику. Представители знаменитости упорно отказывались комментировать ситуацию.
При этом накануне молчание прервала бывшая возлюбленная Александра Серова. Она указала, что все испытания даны ему Богом за то, что он до сих пор не покаялся. Якобы музыкант совершил много не совсем корректных поступков, за что и расплачивается своим состоянием. Теперь появились новые детали.
Администратор исполнителя, который предпочел не называть своего имени, решил успокоить переживающий народ. Он указал, что "писали разное", но теперь он готов сказать правду. Она оказалась крайне радостной, назло всем недоброжелателям. Исполнитель чувствует себя нормально и уже сегодня выписывается из больницы. Через некоторое время он сможет вернуться на сцену.
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