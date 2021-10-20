"Стала злоупотреблять": Повереннова призналась в пагубном пристрастии

За последние два года Дарья Повереннова сильно похудела.

Долгое время актрисе приходилось сидеть на жестких диетах, чтобы увидеть на весах заветную цифру, а потом еще и удержать этот вес. Мучения прекратились лишь тогда, когда женщина выработала для себя определенную систему питания и стала ее придерживаться. За два года Дарья Повереннова похудела до 51 килограмма.

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На пути к идеальному весу артистку ждало много препятствий, одним из которых оказалась любовь к кофе. В интервью Woman.ru Дарья рассказала, что однажды эта любовь даже превратилась в пагубное пристрастие.

"Я поняла, что стала злоупотреблять," – призналась звезда.

Женщина так увлеклась кофе с молоком, что могла выпить пять-шесть кружек за день. Это мешало ей держать свой вес в норме – появлялись "плавающие" килограммы. Тогда Дарья решила действовать кардинально и совсем отказалась от ароматного напитка. Кстати, это оказалось не так сложно, как она предполагала. Последние два года артистка совсем не пьет кофе.

Сегодня строгих диет Повереннова уже не придерживается. Актриса ест довольно мало, но ее меню разнообразно. В рационе звезды больше жиров и белков, чем сложных углеводов. Вместо кофе женщина пьет черный чай и полезный для здоровья напиток с лимоном и имбирем.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Дарья Повереннова сделала личное признание.