Возмущенная травлей Повереннова показалась в лифчике

Знаменитость рассказала о борьбе с лишним весом.

Популярная актриса Дарья Повереннова похвасталась, что смогла похудеть на 16 килограммов. Ранее знаменитость весила 67 кило, сейчас же стрелки ее весов всегда останавливаются на цифре 51.

О своих успехах в борьбе с лишним весом Повереннова рассказала в личном инстаграм-аккаунте. К публикации артистка прикрепила фото, на котором демонстрирует стройную фигурку. В кадре на знаменитости пальто белого цвета и бежевый бюстгальтер.

Результаты Дарьи восхитили подписчиков. Пользователи Сети попытались выведать у знаменитости секрет ее преображения. Общаясь с поклонниками, Повереннова призналась, что совершает пробежки каждое утро.

Артистка рассказала также, что не одобряет модный нынче бодипозитив. "Ух, прям зло берет!" – призналась знаменитость.

Дарья считает, что это общественное движении несет в себе больше вреда, чем пользы, а новые стандарты "красоты" опасны. Люди, которые должны биться за свое здоровье, бороться с обжорством и ожирением, опускают руки и переходят на сторону бодипозитива. Повереннова оговорилась, что ее точка зрения не распространяется на тех, кто по медицинским показаниям не может сбрасывать вес, сидеть на диетах и заниматься спортом.

Дарья Повереннова высказалась о ситуации вокруг американской певицы Адель, которая сумела избавиться от 40 килограммов. По словам актрисы, желание вокалистки чувствовать себя лучше многие сторонники бодипозитива восприняли в штыки. Адель даже подверглась травле.

"Вместо того, чтобы поднять пятую точку и начать работать над собой, они от нее отвернулись, видите ли!" – возмутилась Повереннова.

