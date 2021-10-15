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Сериалы
Возмущенная травлей Повереннова показалась в лифчике

Возмущенная травлей Повереннова показалась в лифчике

Знаменитость рассказала о борьбе с лишним весом.
прочитано 197 раз

Популярная актриса Дарья Повереннова похвасталась, что смогла похудеть на 16 килограммов. Ранее знаменитость весила 67 кило, сейчас же стрелки ее весов всегда останавливаются на цифре 51.

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О своих успехах в борьбе с лишним весом Повереннова рассказала в личном инстаграм-аккаунте. К публикации артистка прикрепила фото, на котором демонстрирует стройную фигурку. В кадре на знаменитости пальто белого цвета и бежевый бюстгальтер.

Результаты Дарьи восхитили подписчиков. Пользователи Сети попытались выведать у знаменитости секрет ее преображения. Общаясь с поклонниками, Повереннова призналась, что совершает пробежки каждое утро.

Артистка рассказала также, что не одобряет модный нынче бодипозитив. "Ух, прям зло берет!" – призналась знаменитость.

Дарья считает, что это общественное движении несет в себе больше вреда, чем пользы, а новые стандарты "красоты" опасны. Люди, которые должны биться за свое здоровье, бороться с обжорством и ожирением, опускают руки и переходят на сторону бодипозитива. Повереннова оговорилась, что ее точка зрения не распространяется на тех, кто по медицинским показаниям не может сбрасывать вес, сидеть на диетах и заниматься спортом.

Дарья Повереннова высказалась о ситуации вокруг американской певицы Адель, которая сумела избавиться от 40 килограммов. По словам актрисы, желание вокалистки чувствовать себя лучше многие сторонники бодипозитива восприняли в штыки. Адель даже подверглась травле.

"Вместо того, чтобы поднять пятую точку и начать работать над собой, они от нее отвернулись, видите ли!" – возмутилась Повереннова.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 12:01 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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