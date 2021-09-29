Дарья Повереннова сделала личное признание: Это сложный момент в жизни

От брака с коллегой по цеху Александром Жигалкиным у Дарьи Поверенновой есть взрослая дочь Полина. Наследнице звезды сериала "Меч" в августе исполнилось 29 лет.
В личном микроблоге Повереннова призналась, что не видела дочку четыре месяца. Актриса очень скучает, мечтает поцеловать и обнять любимое чадо. По словам Дарьи, Полина сейчас живет в Сеуле, в столице Южной Кореи.
"Это сложный момент в жизни: перестать быть нужным своим детям…" – посетовала звезда отечественных теленовелл.
Дарья Повереннова отметила, что родители должны ощущать себя полноценными, когда дети вырастают и идут своим путем. Между тем мамы и папы чувствуют, что остались не у дел. Но надо научиться отпускать отпрысков.
"Мне это далось нелегко", – отметила Дарья. Главное для актрисы — это счастье наследница.
Напомним, 14 февраля 2021 года Дарья Повереннова стала женой 57-летнего миллионера Андрея Шаронова. Актриса и бизнесмен зарегистрировали отношения после восьми лет романа. Для Поверенновой этот брак второй. Шаронов в 2012-м овдовел. Дарья и Андрей расписались в День святого Валентина в особняке Спиридонова в Москве.
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