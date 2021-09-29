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Сериалы
Дарья Повереннова сделала личное признание: Это сложный момент в жизни

Дарья Повереннова сделала личное признание: Это сложный момент в жизни

Актриса Дарья Повереннова рассказала о переживаниях.
прочитано 220 раз

От брака с коллегой по цеху Александром Жигалкиным у Дарьи Поверенновой есть взрослая дочь Полина. Наследнице звезды сериала "Меч" в августе исполнилось 29 лет.

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В личном микроблоге Повереннова призналась, что не видела дочку четыре месяца. Актриса очень скучает, мечтает поцеловать и обнять любимое чадо. По словам Дарьи, Полина сейчас живет в Сеуле, в столице Южной Кореи.

"Это сложный момент в жизни: перестать быть нужным своим детям…" – посетовала звезда отечественных теленовелл.

Дарья Повереннова отметила, что родители должны ощущать себя полноценными, когда дети вырастают и идут своим путем. Между тем мамы и папы чувствуют, что остались не у дел. Но надо научиться отпускать отпрысков.

"Мне это далось нелегко", – отметила Дарья. Главное для актрисы — это счастье наследница.

Напомним, 14 февраля 2021 года Дарья Повереннова стала женой 57-летнего миллионера Андрея Шаронова. Актриса и бизнесмен зарегистрировали отношения после восьми лет романа. Для Поверенновой этот брак второй. Шаронов в 2012-м овдовел. Дарья и Андрей расписались в День святого Валентина в особняке Спиридонова в Москве.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2021, 18:07 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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