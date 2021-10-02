"Вы очень несимпатичная": Агутин набросился на женщину за критику

Леонид Агутин крайне резко высказался в адрес одной из своих подписчиц.

Певец нечасто становится эпицентром звездных скандалов, однако все меняется. На днях исполнитель хита про аэропорты напал на подписчицу, которая оставила неугодный ему комментарий под видео с репетиции в Питере. Женщина поинтересовалась, почему все песни Агутина написаны на похожий мотив, за что автор буквально затравил ее. "Вы очень несимпатичная женщина. И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Агутин.

Естественно, поклонники творчества Леонида встали на его защиту, попытавшись объяснить подписчице, что одинаковые мотивы песен – стиль Агутина. "Вообще-то есть такое понятие – стиль, песни у Леонида Николаевича разные, а вот стиль – фирменный, за который его любят миллионы!", "Зачем писать, если вам не по вкусу? Отпишись от его странички и слушайте Бузову…", "Вам – не понять", - заступились за любимого исполнителя фанаты.

Ранее Леонид Агутин вспоминал их свадьбу с Анжеликой Варум. Супруги недавно отметили 21 год в браке. Певец предложил будущей жене вставить кадры с бракосочетания в клип, чтобы запечатлеть этот момент "на века". Анжелика, естественно, согласилась, но вот раннему пробуждению для съемок в день торжества была не очень рада. Шутила, что Леонид ее мучает и заставляет работать в день свадьбы.