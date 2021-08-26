"Ты надо мной издеваешься!": Агутин вынудил Варум бежать из-за мучений

Леонид Агутин вместе с Анжеликой Варум с 1997 года. Брак они заключили в июле 2000-го, свадьбу сыграли в Венеции.



Недавно артисты отметили "опаловую" свадьбу – 21 год вместе. О делах семейных Леонид Агутин рассказал за кулисами "Новой волны" в Сочи.

"Предложил пожениться Анжелике я, – припоминает Агутин. – Обычно женщины возмущаются, когда мужчины долго не предлагают узаконить отношения, а тут я возмущался, поскольку мы давно уже были вместе".

"Свадьбу мы делали в Италии – очень вышло красиво, – продолжает Леонид. – А потом я предложил кадры оттуда вставить в наш клип. Решил, что все уйдет в небытие, а видео останется в истории. И невеста вставала в 6 утра, надевала свадебное платье и бегала по Пьяцца Сан-Марко (площадь в Венеции – Прим. ред.). "Ты надо мной издеваешься! Ты меня мучаешь!" – кричала мне Анжелика. – У нас свадьба, а ты устраиваешь мне работу, съемки!"

Все усилия оказались не напрасными – получилось красивое нежное видео, ставшее подарком для поклонников. Что же касается подарков друг другу, то тут у Агутина есть жесткая позиция. "Я запретил Анжелика дарить мне что-то дорогое, – признался он. – Только я могу ей их дарить. Поэтому сейчас она купила мне очки с диоптриями на "единичку", ибо настал момент, когда меня в ресторане без них я уже не могу прочесть меню".