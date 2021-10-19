"Клевета и ложь!": Облитая помоями Гагарина взорвалась от людской подлости

Популярная блондинка высказалась о дерзких обвинениях. Полина Гагарина устроила разбор полетов.

Светская львица Полина Гагарина отстранилась от бурного недовольства и хранит молчание, пока со всех сторон на нее сыплются упреки и угрозы. Во-первых, сейчас на слуху скандал певицы с экс-супругом Дмитрием Исхаковым, который подал в суд на фоне семейного конфликта. Во-вторых, Полину Гагарину замучили нарекания в том, что она сплагиатила аранжировку к песне "Кукушка" у Ольги Кормухиной.

Многочисленные нападки злопыхателей долгое время не обсуждались артисткой, хотя ее не раз незаслуженно обливали помоями. В личном блоге поп-дива размещала публикации на другие темы. Но в свете последних событий Полина Гагарина взорвалась от людской подлости и объяснила поклонникам свою позицию. "Я никогда не буду отвечать на провокации. А клевета и ложь никогда долго не живут!" — заявила светская львица.

Напомним, знаменитость рассказала фанатам о мучительной депрессии. Целых четыре года звезда страдала из-за внезапных панических атак. "Врагу не пожелаю. Они заставали меня везде, даже в самолете", — поделилась откровениями Полина Гагарина. В последнее время певице удается держать себя в руках. После окончательного расставания с мужем поп-дива смогла обрести некоторое спокойствие и эмоциональную стабильность.