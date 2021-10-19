"Ее супруг никогда такое не подарит": звезду "Дома-2" пристыдили за роскошный сюрприз

Бывшая звезда скандального шоу "Дом-2" Евгения Феофилактова продемонстрировала поклонникам в своем "Инстаграм" дорогой подарок ко дню рождения. Ей вручили элитные часы Rolex, стоимость которых составляет более 800 тысяч рублей.
На фото звезда предстала в шикарном московском ресторане. Она скромно сидела с коробкой на столе, в которой красовался сюрприз. Евгения была в атласном зеленом платье, а ее палец украшало изумрудное кольцо.
Поклонники искренне порадовались за звезду "Дома-2" и поздравили ее с днем рождения. Некоторые поспешили верно отметить, что не все в жизни измеряется деньгами.
"Хлюпалка, захлебнется, своим 💩 Ей ее супруг такое никогда не подарит. Альфонс. Женя, вы достойны лучшего! Ваш мужчина молодец", – написала поклонница.
Некоторые предположили, что Феофилактова пришла в ресторан отметить день рождения с таинственным поклонником, который и преподнес ей роскошный подарок.
Напомним, Евгения Феофилактова была замужем за Антоном Гусевым, с которым развелась пять лет назад. От него девушка родила сына. Недавно звезда заявила, что хочет лишить бывшего мужа родительских прав, так как он посадил ребенка за руль автомобиля.
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