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Шоу-бизнес
Скандал с внебрачным сыном, экстренное похудение и подтяжка: что случилось с актером Александром Семчевым

Скандал с внебрачным сыном, экстренное похудение и подтяжка: что случилось с актером Александром Семчевым

Последние несколько лет артист круто изменил свою жизнь и рассказал поклонникам с новые откровения
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52-летний актер Александр Семчев стал узнаваем и любим зрителями как благодаря ярким персонажам, которых он сыграл в известных фильмах, так и благодаря своей внешности. Однако за последние несколько лет артист кардинально изменил представление о себе: сбросил 100 кг, влип в скандал и засветился на экране с откровениями.

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Александр познакомился со сценой в средней школе. Тогда актер стал играть в спектаклях и устроился на работу в драмтеатре родного города – Вышнего Волочка. А после последнего звонка продолжал учебу в театральном училище имени Щукина, однако делал это спустя рукава. После нескольких семестров, посвященных ночным гулянкам и прогулам, Семчева отчислили. С новыми силами он восстановился уже через год и успешно закончил учебу. А в кино впервые снялся только в 30 лет – с первой же ролью в картине "Небо в алмазах" он получил свое амплуа комедианта.

Первый наследник актера Павел родился вне брака. Тогда у молодого Александра закрутился роман с Татьяной Можиновой в родном городе и родился сын, однако до свадьбы дело так и не дошло. Семчев, хотя и платил алименты как положено, не изъявил желания тесно знакомиться с наследником. Отец и сын встретились только в 2018 году в эфире "Пусть говорят" – Павел принял и простил родителя, а в позапрошлом году сделал его дедом, родив дочку.

Актер был женат дважды. В первый раз – на учительнице Юлии Пановой, которая родила ему сына Кирилла. Во второй – на художнице по костюмам Людмиле Вороновой. От нее у Александра появился младший наследник Федор, появление на свет которого наконец смогло пробудить в артисте отцовские чувства. Несмотря на то, что супруги развелись, Семчев продолжает видеться с младшим сыном.

За последние несколько лет жизнь звезды сильно изменилась. Из-за сахарного диабета второго типа Александр был вынужден избавиться от лишнего веса. Но самостоятельное похудение едва не стоило ему жизни – снижение веса спровоцировало мощные скачки сахара. С помощью белковой диеты Семчеву удалось сбросить 100 килограмм. Из-за резкого похудения у звезды появилась необходимость в подтяжке – к такой процедуре для лица актер уже прибегнул.

Благодаря новому внешнему виду артист стал получать приглашения в новые интересные проекты и разноплановые роли. Однако несколько лет назад актеру, по его словам, пришлось нарочно устроить скандал в программе "На самом деле" ради денег. Там Александр на всю страну заявил, что встречается с возлюбленной сына, но позже назвал это обычной постановкой.

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19 октября 2021, 09:39 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

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Благодаря(кому он благо дарил?) новому внешнему виду артист не стал получать приглашения в новые интересные проекты и разноплановые роли.Когда он был жидовской-жирной-кровавой тушой был немного популярен,а после сброса жира и грязных домогательствах к девушке сына(грязный жид) бывшая жидовская кровавая туша на ххххууййй никому не нужна!
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