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Шоу-бизнес
"Уже бы умерла": гниющую заживо экс-жену Аршавина втоптали в грязь

"Уже бы умерла": гниющую заживо экс-жену Аршавина втоптали в грязь

Врач уверен, что состояние Алисы Аршавиной не имеет ничего общего с заявленным ей аутоиммунным заболеванием.
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Экс-супруга знаменитого футболиста изменилась до неузнаваемости из-за последствий аутоиммунного некроза. По ее словам, заболевание разрушает ткани вкруг носа, из-за чего он проваливается. Бывшая модель сделала уже шесть операций, но они не помогают.

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 Алиса Александровна Аршавина (Казьмина)

Алиса Александровна Аршавина (Казьмина) журналистка

Болезнь, о которой говорит Алиса, смертельно опасная и убивает человека довольно быстро. Однако Аршавина чувствует себя неплохо.

Знаменитый пластический хирург Владимир Плахотин высказал свое профессиональное мнение на этот счет. По мнению специалиста, девушка просто врет. Его вердикт – "вваливающийся" нос является следствием нескольких неудачных операций. "Аутоиммунный некроз? Если бы это было у нее, она бы умерла уже", – втоптал в грязь звезду хирург. Эксперт рассказал, что при данном заболевании иммунная система нарушается и организм убивает сам себя. Очевидно, у Алисы этого нет.

Плахотин объяснил, что частое хирургическое воздействие на ткани в одном и том же месте приводит к тому, что в них перестает поступать кровь. Именно поэтому ткани разрушаются. Громкие заявления Алисы о некрозе вызывают у врача бурное негодование. Он заявил, что девушка несет бред и понадеялся, что "у нее никогда не будет детей".

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Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
16 октября 2021, 17:57 Источник: Пятый Канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

комментарии

Ответить:

Неужели она выселилась? Мертвой хваткой цеплялась за чужое.
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Ей нужно вернуть 1 млн евро, украденный у Аршавина. Покаяться в своих действиях. Если бы не ее глупость и алчность, до сих пор была бы его женой. Он бы все положил к ее ногам и для Есении.
Гость875096
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Жаль женщину! А Аршавин- мразь, как и его мамаша!
Гость874108
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Да уж многие это поняли! Но страшное "аутоиммунное заболевание", которое у несчастной развилось на нервной почве после предательства мужа и вероломства бывшей свекрови, выгнавшей беднягу из дома, звучит лучше, чем неудачные последствия десятой пластической операции.
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