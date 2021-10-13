"Страшно": тяжелобольная Казьмина взвыла о своих несчастных детях

Экс-супруге Андрея Аршавина приходится очень непросто. Женщина страдает от аутоимунного заболевания и, похоже, уже не верит в выздоровление. В своем инстаграм-аккаунте Алиса Казьмина рассказала, что сейчас у нее ремиссия, но это лишь "мнимое благополучие" – осознавая это, журналистка пытается успеть завершить все дела.
Экс-жена футболиста призналась, что она очень устала болеть. Устали от такой жизни и ее несчастные дети. Сама Казьмина уже привыкла к моральным и физическим страданиям, но ее наследники не заслужили таких мучений – их судьба печалит женщину больше всего.
Чтобы как-то порадовать детей и устроить их будущее, мать сняла дом, который им нравится, подарила собаку и вообще старается исполнять все их желания.
"Больно, страшно, нет, не так, кратко: я буду очень скучать по своим клевым детям. От этого я плачу навзрыд," – взвыла тяжелобольная Казьмина.
Журналистке уже пришлось пережить много горя: около шести операций, кому, сепсис, разрушение лица, но тяжелее всего ей далось прощание с тем домом, в котором она была счастлива с Андреем Аршавиным. Казьмина напомнила, что выгнала ее из дома бывшая свекровь, которой футболист подарил этот особняк еще во время совместной жизни супругов. Потом из-за болезни женщине дали отсрочку и разрешили остаться на время, но она решила покончить с этим делом и уйти.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Алису Казьмину застукали с новым мужчиной.
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