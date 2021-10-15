Дети тяжелобольной бывшей жены Аршавина оказались в беде: Очень опасно

Алиса Казьмина уже давно борется за свою жизнь. Некоторое время назад ей поставили страшный диагноз – аутоиммунный некроз.

Некогда красивая женщина и мечта всех мужчин постепенно стала сильно меняться внешне. В какой-то момент, помимо страшных болей, она стала жаловаться на проблемы с лицом, после чего начала скрывать его в личном блоге. Позднее она предстала перед зрителями известного ток-шоу. Оказалось, что журналистка практически полностью лишилась носа.

В Сети постоянно появляются новые версии происходящего. Многие убеждены, что дива якобы сделала неудачную пластическую операцию, после которой и начались неприятности. Сама она отрицает какие-либо вмешательства и крайне огорчена тем, что кто-то может не верить ей. При этом Андрей Аршавин отказывается помогать бывшей возлюбленной, несмотря на многочисленные осуждения.

Трагедию прокомментировал пластический хирург Владимир Плахотин. Он отметил, что ситуация Алисы Аршавиной является достаточно редкой, но все еще можно исправить. Правда доводить нос до идеала придется несколько лет. Он подчеркнул, что "любая" операция может привести к необратимым последствиям. "Очень опасно", – предупредил специалист. То, что нужно именно Алисе существует. При этом виде вмешательства ткань со лба определенным образом "пересаживают" на нос.

Медицинский работник также отметил, что угроза заболевания имеется и у детей бывшей возлюбленной Андрея Аршавина. Они попали в беду. Все дело в том, что заболевание якобы является генетическим, а потому возникает не из-за операций, а именно из-за того, что уже имеется в организме.