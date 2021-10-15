Екатерина Андреева оказалась в чужом доме в Северном Кавказе

Российская ведущая программа "Время" на Первом канале Екатерина Андреева часто путешествует по миру и рассказывает поклонникам о красотах разных уголков Земли.
Она уже побывала в Черногории на заливе Бока-Котор, в Швейцарии, в Квазулу-Натале в Южной Африке и во многих других местах. В сентябре она посетила Северный Кавказ и осталась несказанно довольна широтой души местных жителей, красотой природы и изысканной кухней.
На этот раз Екатерина Андреева отправилась в Дагестан. Она научилась там готовить одно из местных национальных блюд и восхитилась дагестанской кухней. Впечатлениями Андреева поделилась в своем "Инстаграм".
Екатерина Андреева отметила, что Дагестан отличается небывалой красотой природы, огромным количеством достопримечательностей. Особенно она отметила село Согратль в Гунибском районе. Там местные жители пригласили ее в своей дом и вкусно накормили. Ее потчевали беркалом – тонкой лепешкой с творогом, сыром и картошкой.
"Вкусно так, что за ушами трещит. Дагестан угощает и еще и учит готовить, чтобы теста было мало, а начинки много", – написала Андреева.
Телеведущая призналась, что непременно приедет сюда вновь.
Популярные темы форума
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
Звонок мужу
чуть не отъехал на свою днюху