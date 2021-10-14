Дало "побочки": Бьянка о загулах и запрещенных веществах

Певица Татьяна Липницкая, более известная как Бьянка, начала творческую карьеру в 2001 году после победы на конкурсе молодых певцов "Мальва". В 17 лет она поехала в Германию с песнями собственного сочинения.
В 2005 году Бьянке предложили представлять Белоруссию на конкурсе "Евровидение". Тогда рэпер Серега предложил ей работать вместе. С тех пор на Бьянку обрушилась волна славы. К 19 годам Бьянка была уже оглушительно популярна, ее песни звучали отовсюду. Ее приглашали на выступления и платили хорошие деньги. Бьянка наслаждалась любовью миллионов поклонников, что, конечно, дало свои "побочки".
В свежем интервью королева русского народного RNB исполнительница хита "Были танцы" Бьянка призналась, что шумно отмечала каждый свой выход на сцену. Она ездила по стране с гастролями, каждые из которых заканчивались бурными вечеринками со всеми вытекающими.
К сожалению, такой образ жизни стал негативно влиять на ее востребованность и авторитет. Бьянка стала реже выступать, реже выпускать песни.
"Это невозможно делать, когда тебе плохо или ты, например, с бодуна, нужно контролировать свою жизнь", – рассказала Бьянка в ютуб-шоу "Алена, блин!".
Со временем Бьянка начала вести здоровый образ жизни и сбросила аж десять килограммов. При этом певица отметила, что никогда не пробовала запрещенные препараты.
Она занималась спортом и танцами, что помогло ей быстро восстановиться. В 25 лет Бьянка снова начала выступать. Она собрала группу и записала новый альбом.
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