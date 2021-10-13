"Зверский жор": Беременная звезда "Дома-2" резво обрастает жиром

Летом 2021 года стало известно, что у парочки, которая прославилась на культовой телестройке, появится ребенок. Ксения Задойнова и ее муж Александр заявили фанатам о грядущем пополнении в семье. Для 37-летней женщины беременность стала подарком судьбы, ведь долгое время она испытывала проблемы с репродуктивной системой и проходила лечение. Сейчас звезда шоу "Дом-2" усердно готовится стать матерью, но ее жизнь осложняют постоянные позывы к употреблению пищи.
Ксения Задойнова призналась, что стала стремительно толстеть вопреки желанию. Женщина очень боится набрать больше десяти килограммов веса. "У меня после 20 недели просто зверский жор. Мне хочется кушать много, да побольше", — рассказала в профиле "Инстаграм" знаменитость.
Звезда шоу "Дом-2" уточнила, что из еды предпочитает калорийную пищу, от которой мало пользы для организма в период ожидания малыша. Беременная дама вожделенно накидывается на мучное — булки, торты и пироги она стала поглощать гораздо охотнее. При этом Ксения Задойнова осознает, что сбросить накопившийся жир после родов будет сложно, но контролировать безудержный аппетит получается крайне плохо.
Впрочем, это далеко не единственная проблема знаменитости. Осенью у женщины выявили гипертонус матки. Чтобы поправить здоровье, медики посоветовали звезде шоу "Дом-2" больше отдыхать и соблюдать постельный режим.
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