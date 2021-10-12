Обнаженная Тодоренко с разбитой головой шокировала публику

Теледива показала в сторис своего микроблога снимок с заплаканным лицом, кровавой ссадиной на голове и обнажившейся. Регина Тодоренко пошутила над своей внешностью, заявив, что "поиграла в кальмара". Тем самым она дала понять, что рана – не настоящая.
Оказалось, что звезду загримировали для новой роли. Ведущая снимается в сериале "Секреты семейной жизни". Она отметила, что воплотилась ее мечта детства – стать актрисой.
Картина – черная комедия, повествующая о паре, которая хочет развестись, но не может из-за преступления, совершенного супругой на почве ревности. Регине Тодоренко досталась роль блогера Киры Крауч, которую чета попытаются убить. Ранее звезда показала поклонникам новое фото, на котором ее не узнали.
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают общего наследника Михаила. Мальчик появился на свет в декабре 2018 года. Поклонникам телеведущая признавалась, что хочет рожать и дальше, чтобы семья была большой. Пара ранее признавалась, что у них бывают разногласия и ссоры. Певец и ведущая объясняли это тем, что у них обоих сложные характеры.
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