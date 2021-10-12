Горячая штучка: Дарья Мороз предстала в кожаном лифчике

38-летняя звезда театра и кино разместила в сторис своего микроблога кадры, на которых выглядит, как роковая искусительница. Оголенное тело, откровенный наряд и дерзкий макияж сделали из Дарьи Мороз сексапильную красотку.
Кожаные красный бюстгальтер, того же цвета кожаная куртка и вызывающее выражение лица – такой горячей штучкой предстала перед поклонниками актриса. Дополнили образ массивные цепи на шее звезды и черные перчатки.
Артистка не люби делиться подробностями личной жизни после расставания с режиссером Константином Богомоловым. Судя по всему, ее сердце сейчас свободно, либо знаменитость не хочет афишировать избранника.
Ранее Дарью Мороз уже жестко критиковали за появление в обнаженном виде в сериале "Клиника счастья". Актриса исполнила в фильме одну из главных ролей. Звезда никак не реагирует на нападки в свой адрес. Артистка привыкла к критике, поэтому не обращает на нее никакого внимания. К тому же она убеждена, что общественное обсуждение порождает популярность, которая так важна для любой актрисы.
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