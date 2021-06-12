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Шоу-бизнес
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей

Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей

Актриса Дарья Мороз часто появляется на экране в обнаженном виде, однако, далеко не всем нравится ее фигура.
прочитано 341 раз

Поклонники активно обсуждают откровенные сцены актрисы, с которых она почти всегда снимается без дублеров. Недавно в сети появился сериал "Клиника счастья", в котором Дарья Мороз исполнила одну из главных ролей. Без постельных эпизодов и в этом кинокартине не обошлось.

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 Дарья Юрьевна Мороз

Дарья Юрьевна Мороз актриса

На одной из таких страстных сцен видна грудь актрисы, над которой начали смеяться зрители. Они утверждают, что некогда роскошные формы уже не выглядит так эстетично. Также многие возмутились, что последнее время Дарья Мороз в каждом проекте предстает перед публикой голой, что далеко не всем приходится по вкусу. К тому же из-за обилия откровенных сцен одетая актриса уже не воспринимается так, как это было раньше.

"Тяжело смотреть на обнаженную грудь Мороз. Печальное зрелище... Поменьше бы обнаженки Мороз, и картинка бы улучшилась", – поделился один из зрителей.

К обсуждению подключились и пользователи "Телеграма". Они дерзко и жестко осудили Дарью за фигуру.

Сама Дарья Мороз никак не реагирует на подобные высказывания. Артистка привыкла к критике, поэтому не обращает на нее никакого внимания. К тому же Мороз убеждена, что общественное обсуждение порождает популярность, которая так важна для любой актрисы.

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Дарья Мороз. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 июня 2021, 20:23 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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