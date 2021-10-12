"Плетнева стоит перед выбором": муж певицы находится в критическом состоянии

Недавно муж Анны Плетневой попал в страшную аварию. Экстрасенс Мирослава Коллавини рассказала о состоянии супругов.

На днях Анна Плетнева дала очередной концерт, после которого не смогла выйти к фанатам, чтобы сделать фотографии. Позже певица записала видео-обращение с извинениями, где объяснила, что ее муж попал в ДТП на мотоцикле и сейчас находится в реанимации. Естественно, брюнетка уехала в больницу сразу после выступления.

Пока нет информации, в каком состоянии находится Кирилл Сыров. Неизвестно, перевели ли его из реанимации в обычное отделение или, может, он находится в коме.

"Там пока все очень сложно. Будет какой-то консилиум, будут предлагать несколько вариантов каких-то решений. Плетнева стоит перед выбором, она мечется в своем состоянии, она не знает, что ей делать, кому поверить и какое принять решение", – дала комментарий Мирослава Коллавини корреспонденту "Дни.ру".

Экстрасенс также рассказала, что трагические события в жизни каждого человека можно предугадать заранее. Их даже можно предотвратить, но делают это далеко не все.

"Примерно за 1,5 года видно события несчастного случая. 90% людей, даже если получили предупреждение, как бараны лезут в свое событие", – высказалась она.

По словам эксперта, солистке группы "Винтаж" сейчас очень тяжело. Она боится сделать неверный шаг. Единственное, что поможет ей сейчас спасти мужа – это обстановка вокруг него.

"В любом случае, этот человек находится сейчас в критическом состоянии. Чем больше его связь с миром, тем больше вероятности, что он начнется бороться и выкарабкается, потому что внутренние резервы человека безграничны. Она (Анна Плетнева – прим. редактора) должна создать ему обстановку. Как правило, поставить что-то хорошо пахнущее, музыку, мультики, которые он любил в детстве. Воспоминания могут его держать. Надо давать то, что делает его счастливым"