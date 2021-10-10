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Шоу-бизнес
"С того света сказала": умершая мать явилась к Эвелине Бледанс

"С того света сказала": умершая мать явилась к Эвелине Бледанс

В "Битве экстрасенсов" часто обращаются к умершим и задают им вопросы. На этот раз такой опыт получила Эвелина Бледанс.
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Совсем недавно вышел новый выпуск шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ. Гостьей стала телеведущая Эвелина Бледанс. Сначала она не поверила магам, но позже им все-таки удалось ее удивить.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Испытание состоялось в том, что участникам нужно было отгадать, кому принадлежит кровать, которая стоит перед ними. Практически для всех это задание оказалось слишком простым. Колдуны четко справились с поставленной задачей.

Самое интересное началось тогда, когда один из экстрасенсов решил поговорить в матерью Бледанс, которая уже умерла. Максим Левин смог выйти с женчиной на связь и обсудить некоторые моменты.

Так, Тамила Николаевна, родительница певицы, извинилась перед наследницей за то, что не уследила за ней в детстве, из-за чего у девочки остался шрам. Сама Эвелина не сразу поняла, о чем именно идет речь.

"Она мне никогда об этом не рассказывала только с того света сказала", – призналась артистка.

Позже один из колдунов решил задеть личную жизнь Бледанс. Та отказалась отвечать на какие-либо вопросы, аргументировав это тем, что не любит говорить на такие темы. Несмотря на молчание, некоторые почувствовали, что у звезды все хорошо и сейчас она счастлива.

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Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
10 октября 2021, 10:42 Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
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