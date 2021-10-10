"С того света сказала": умершая мать явилась к Эвелине Бледанс

Совсем недавно вышел новый выпуск шоу "Битва экстрасенсов" на канале ТНТ. Гостьей стала телеведущая Эвелина Бледанс. Сначала она не поверила магам, но позже им все-таки удалось ее удивить.
Испытание состоялось в том, что участникам нужно было отгадать, кому принадлежит кровать, которая стоит перед ними. Практически для всех это задание оказалось слишком простым. Колдуны четко справились с поставленной задачей.
Самое интересное началось тогда, когда один из экстрасенсов решил поговорить в матерью Бледанс, которая уже умерла. Максим Левин смог выйти с женчиной на связь и обсудить некоторые моменты.
Так, Тамила Николаевна, родительница певицы, извинилась перед наследницей за то, что не уследила за ней в детстве, из-за чего у девочки остался шрам. Сама Эвелина не сразу поняла, о чем именно идет речь.
"Она мне никогда об этом не рассказывала только с того света сказала", – призналась артистка.
Позже один из колдунов решил задеть личную жизнь Бледанс. Та отказалась отвечать на какие-либо вопросы, аргументировав это тем, что не любит говорить на такие темы. Несмотря на молчание, некоторые почувствовали, что у звезды все хорошо и сейчас она счастлива.
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