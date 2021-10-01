Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
партнеры
Пятница
1 октября
Лента новостей
06:09
Личная жизнь и борьба иллюзиониста Сафронова с раком
06:05
День иконы Божьей Матери "Целительница": что нельзя делать 1 октября
04:01
50-летняя Гришаева удивила экстравагантным видом
23:58
К чему снятся глаза
21:44
Похудевшую Степаненко застукали с интересным мужчиной
21:39
Арзамасова с младенцем сбежала от занятого Авербуха к матери
21:19
В МИД Украины раскрыли просьбу Зеленского к Эрдогану: Замолвить слово перед Путиным
21:03
Коронавирус больно ударил по Славе: певица теряет память
21:02
В России появятся поезда с душевыми кабинами
20:45
Соседов раскрыл самую большую трагедию в жизни
20:29
"Унижает, как может": перенесшая депрессию Вайкуле пожаловалась на Нагиева
20:14
В России сильно сократилось число годных к военной службе
19:52
Синоптик предрек "марсианский" октябрь в Москве и Подмосковье
19:40
"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного
19:11
Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России: Мы с Путиным достаточно умны
18:54
Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ
18:46
Устроивший жуткую аварию блогер совершил сожжение
18:45
Власти России хотят снова повысить минимальный размер оплаты труда
18:37
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
18:29
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
18:23
"Бедняжечка": народ взбудоражен новостью о покалеченной дочери Джигана
18:19
Гормоны: вскрылась шокирующая причина неспособности Баскова жениться
17:53
"Забрала "корона": умер отрицавший прививки и COVID-19 актер сериалов
17:43
"Разбаловали подарками": продюсер объяснил причину громкого скандала с "Поле чудес"
17:36
Это искушение: Шукшина раскрыла размер гонораров звезд за участие в ток-шоу
17:00
"Это точно Маша из "Ворониных"?": малышка из популярного ситкома превратилась в красотку
16:51
"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян
16:38
"Детки будут красивые!": Кравец отдает яйцеклетку мечтающей о беременности 57-летней Азизе
16:14
"Туалет из гардероба Волочковой": актрису Гриневу сравнили с "королевой шпагата"
16:12
"В "табло" с размаху": украинский адвокат врезала польскому политологу на глазах у зрителей
16:10
Озвучено имя убийцы Андрея Панина: Он ждал наверху
15:50
"Уже тяжело": состояние беременной Спиридоновой резко ухудшилось
15:31
Истощенная Екатерина Семенова шокировала россиян
15:31
Жертву уже выбрали: стало известно о новой роли Тодоренко
14:59
Вскрылись детали подлого поступка Пугачевой: заговорила очередная жертва
14:56
Кейт Миддлтон с мужем застали за неуместным занятием
14:56
Мартиросян разбит смертью: Тебя больше нет
14:54
Политолог Казакевич раскрыл сценарии белорусского референдума: Нужный результат будет нарисован
14:42
Подкаминская получила обидное прозвище из-за семейной черты
14:28
В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
14:17
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
14:14
"Хватит уже": Газманов объявил о завершении карьеры
14:09
"Какой кошмар": Ягудин высказался о Милохине на шоу "Ледниковый период"
13:55
Бывшего президента Франции Саркози приговорили к году тюрьмы
13:40
Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко
13:39
Шукшина заявила об уходе: Я ничего не соображала
13:32
Пугачева и Галкин спустили на день рождения детей стоимость квартиры в Москве
13:27
Королева ответила на просьбу Азизы поделиться яйцеклеткой
13:26
Под Одессой мужчина устроил стрельбу на улице
13:11
В Нижегородской области женщину насмерть сбили на зебре
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Пил на записях программ": знаменитый ведущий Первого канала оказался запойным алкашом
"Моя фамилия вычеркнута из всех списков": конкурент Киркорова рассказал о мести Пугачевой
"Просто бесит": молодая жена Петросяна взъелась на россиян
Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ: Безнаказанным это не останется
Латушко анонсировал новые санкции против Лукашенко
Путин может менять ход истории одним шевелением мизинца – эксперт Коровин
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Личная жизнь и борьба иллюзиониста Сафронова с раком

Личная жизнь и борьба иллюзиониста Сафронова с раком

30 сентября Сергею Сафронову исполнилось 39 лет. Поклонники иллюзиониста по сей день переживают за его здоровье, хотя сам он не так давно сообщил, что побелил онкологическое заболевание.
прочитано 439 раз

На протяжении 13 лет ведущий встречался на шоу с экстрасенсами. Они предлагали звезде посмотреть, что у него в будущем. Но по какой-то причине медиумы не увидели у Сергея Сафронова серьезного недуга.

ПО ТЕМЕ

Онкобольной Сафронов подрабатывает на частных вечеринках у звезд

"На волосок от смерти": сжираемый раком известный ведущий рассказал о жутких побочках химии

"Отважиться и рвануть через МКАД": появились данные о состоянии онкобольного Сафронова

Весной этого года иллюзионист поведал телеведущей Лере Кудрявцевой, что на обычном обследовании у него обнаружили лимфому Ходжкина. Сергей Сафронов рассказывал, что симптомы у него были: вставал ком в горле, повышалась потливость, он задыхался. Но он не придавал этому большого значения.

О раке Сергей Сафронов боялся сообщить матери. Ведь женщина до этого перенесла инфаркт. Отец плакал, когда узнал о болезни сына. В тяжелый период Сергея Сафронова поддерживали два брата. Сначала иллюзионист не хотел ложиться в больницу. Но позже поддался уговорам близких.

Выяснилось, что у шоумена образовалась большая опухоль в грудной клетке. К счастью, онкологическое заболевание не перешло в следующую стадию. Он прошел курсы химиотерапии и позже рассказывал о побочных эффектах процедуры.

В августе иллюзионист сообщил, что закончил курс лучевой и химиотерапии, и рак отступил. Сергей Сафронов заверил поклонников, что теперь все хорошо, и они с братьями трудятся новым шоу и другими проектами. Также ведущий порекомендовал всем регулярно проходить диспансеризацию.

Что касается личной жизни, то Сергей Сафронов счастлив в баке со второй женой Екатериной. С первой супругой, продюсером Марией он познакомился в 2009 году на съемках шоу "Чудо-люди". Сначала влюбленные жили вместе без штампа в паспорте, но после рождения дочери Алины и сына Владимира поженились.

В 2014 году появились слухи о романе шоумена с певицей Оксаной Колмаковой. В 2016 году супруги развелись. Иллюзионист уверял, что проблемы в отношениях начались намного раньше появления Оксаны. Он говорил, что не чувствовал себя в семье комфортно.

После развода с Сергеем Сафроновым Мария вышла замуж за нового избранника – бизнесмена Георгия и переехала с детьми вместе с ним в Великобританию. У шоумена получилось сохранить теплые отношения с бывшей женой. Он познакомил ее и с нынешней супругой Екатериной. Он женился на ней в 2018 году. У пары родилась дочь Алиса.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2021, 06:09 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного

Балерина открыла тайну
Шоу-бизнес

"Плохо выглядит": онкобольной Николаев шокировал россиян

Ведущий старается держаться
Шоу-бизнес

"Разбаловали подарками": продюсер объяснил причину громкого скандала с "Поле чудес"

Корыстных участников шоу пристыдили
Шоу-бизнес

Преобразившаяся МакSим показала шрам от дырки на шее после ИВЛ

Знаменитость поделилась свежим фото

Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года

Здоровье

Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19
Инфекционист назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Челябинске бездомный испортил мемориал во время сушки носков
Житель Перми обнаружил жуков в упаковке шоколада
В Сочи воздушный шар с людьми упал в море
Под Оренбургом парень зарубил топором трех студенток
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+