Онкобольной Сафронов подрабатывает на частных вечеринках у звезд

18 августа сыну хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской исполнилось три года. Звездная семья устроила грандиозный праздник по этому поводу.
На вечер были приглашены самые близкие друзья, а также музыканты и артисты. Ведущим дня рождения стал больной раком иллюзионист Сергей Сафронов.
В своем "Инстаграм" ведущий рассказал, что готов и в следующий раз показать гостям захватывающий перфоманс. Сафронов пожелала семье здоровья и процветания.
"Мы показали много добрых и семейных фокусов, почувствовав атмосферу вечера. Но за кулисами уже были готовы опасные и захватывающие трюки для взрослых", – написал в своем блоге Сафронов.
Напомним, о страшном диагнозе, раке лимфатической системы, Сергей Сафронов узнал год назад. Новость шокировала его, ведь он чувствовал себя абсолютно нормально. Рак нашли случайно, когда он по просьбе своей жены пошел на диспансеризацию. При осмотре в груди иллюзиониста нашли опухоль размером с кулак.
Раз в две недели Сафронов проходит химиотерапию. От нее появились страшные побочки, но артист старается держаться. В остальном врачи посоветовали ему вести обычный образ жизни.
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