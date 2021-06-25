"Отважиться и рвануть через МКАД": появились данные о состоянии онкобольного Сафронова

Сейчас иллюзионист практически не появляется на публике. Уже несколько месяцев он сражается со страшной болезнью.

Некоторое время назад стало известно, что бывшему ведущему "Битвы экстрасенсов" поставили неутешительный диагноз – "лимфома". Однако Сергей Сафронов настроен оптимистично и опускать руки не собирается. Он выполняет все предписания врачей и продолжает общаться с поклонниками в своем личном блоге.

Накануне артист опубликовал трогательное фото с маленькой дочерью Анной. Они оба запечатлены на велосипедах и выглядят крайне довольными. Под снимком иллюзионист впервые заговорил о лучевой терапии. "Проходит хорошо, врачи внимательные", – успокоил он всех волнующихся, поблагодарив публику за слова поддержки.

Сергей Сафронов рассказал, что недавно впервые за пять лет достал свой велосипед. Теперь каждый вечер он отправляется на велопрогулку и ждет, когда спадет жара. Тогда артист планирует покататься по более дальним маршрутам, так как около его дома совсем нет подходящих мест. "Отважиться и рвануть через МКАД", – поделился он планами.

Подписчики активно поддержали звезду. "Какой молодец! Не унывайте, мы с Вами","Здоровья, здоровья, дружище", "Сережа, все будет хорошо. Вера все победит", Сергей, здоровья крепчайшего", "Все благ! Еще очень долго проживете", "Я Вам желаю во всем удачи", "Все будет хорошо, мы Вас не бросим", – писали они.

