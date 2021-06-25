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Шоу-бизнес
"Отважиться и рвануть через МКАД": появились данные о состоянии онкобольного Сафронова

"Отважиться и рвануть через МКАД": появились данные о состоянии онкобольного Сафронова

Сейчас иллюзионист практически не появляется на публике. Уже несколько месяцев он сражается со страшной болезнью.
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Некоторое время назад стало известно, что бывшему ведущему "Битвы экстрасенсов" поставили неутешительный диагноз – "лимфома". Однако Сергей Сафронов настроен оптимистично и опускать руки не собирается. Он выполняет все предписания врачей и продолжает общаться с поклонниками в своем личном блоге.

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Накануне артист опубликовал трогательное фото с маленькой дочерью Анной. Они оба запечатлены на велосипедах и выглядят крайне довольными. Под снимком иллюзионист впервые заговорил о лучевой терапии. "Проходит хорошо, врачи внимательные", – успокоил он всех волнующихся, поблагодарив публику за слова поддержки.

Сергей Сафронов рассказал, что недавно впервые за пять лет достал свой велосипед. Теперь каждый вечер он отправляется на велопрогулку и ждет, когда спадет жара. Тогда артист планирует покататься по более дальним маршрутам, так как около его дома совсем нет подходящих мест. "Отважиться и рвануть через МКАД", – поделился он планами.

Подписчики активно поддержали звезду. "Какой молодец! Не унывайте, мы с Вами","Здоровья, здоровья, дружище", "Сережа, все будет хорошо. Вера все победит", Сергей, здоровья крепчайшего", "Все благ! Еще очень долго проживете", "Я Вам желаю во всем удачи", "Все будет хорошо, мы Вас не бросим", – писали они.

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Сергей Сафронов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 25 июня 2021, 09:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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