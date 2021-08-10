"На волосок от смерти": сжираемый раком известный ведущий рассказал о жутких побочках химии

Российский телеведущий Сергей Сафронов рассказал, что ему поставили страшный диагноз – рак лимфатической системы.



Иллюзионист узнал о болезни весной этого года. Врачи заподозрили неладное совершенно случайно, во время планового обследования. Новость о том, что у него рак, повергла в шок самого Сафронова и его близких.

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Сначала Сергей Сафронов хотел отказаться от обследования, но жена Екатерина уговорила его пойти к врачам. Сейчас 44-летний шоумен благодарен ей, ведь тогда он был "на волосок от смерти". Выходит, что жена его спасла.

Сначала врачи нашли у него странное образование в грудной клетке. Взяли биопсию – оказалось лимфома Ходжкина. Опухоль обволакивает сердце, легкие и сосуды. Диаметр опухоли был уже 1 сантиметров, и она быстро прогрессировала.

Медики дали благоприятный прогноз – эта болезнь лечится, но путь к выздоровлению долгий и мучительный. Фокусник Сергей Сафронов сейчас говорит, что болезнь изменила его. Он стал легче относиться к жизни, избавился от комплексов, стал спокойнее. Также он стал более ответственным. Лечение он соблюдает строго в соответствии с рекомендациями врачей.

По словам Сафронова, после химиотерапии он долго не может прийти в себя.

"Химиотерапию прохожу раз в две недели. Конечно, недельку, мягко сказать, тяжеловато. Нужно пить таблетки от тошноты", – рассказал Сафронов в ютуб-шоу "Почему я?".

