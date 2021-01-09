"Жертва пластики": фанаты поражены перекошенным видом Успенской

Время удивительным образом изменило исполнительницу хита "По полюшку". Любовь Успенская шокирует поклонников обновленным образом изо дня в день.

Личные и семейные драмы не мешают популярной певице следить за собой. Любовь Успенская в курсе современных трендов и старается соответствовать молодым девушкам на звездной арене. В последнее время внешность знаменитости серьезно подверглась изменениям – поклонники с трудом признают в этой экстравагантной женщине любимую вокалистку. Однако Любовь Успенская вполне довольна собой и открыто демонстрирует это в своем инстаграм-канале.

Совсем недавно звезда поделилась интересным кадром, на котором она стоит в черном облачении, хвастаясь фигурой и изгибаясь. Обтягивающий блестящий наряд в сочетании с сапогами на шпильке выглядит эффектно, но на 66-летней женщине смотрится слегка неподобающе.

Поклонники обратились к певице в комментариях. Они решили, что призывы остановиться в погоне за молодостью смогут повлиять на внешность звезды. "Люба, успокойся! Ты смешно смотришься! Не позорься!", " Жертва пластики. Смотрю на тебя и мне очень жалко, что в твои годы тебе все сочувствуют", "Посмотри в паспорт, особенно на дату рождения, а потом в зеркало!", "Сколько трудов, денег, чтобы выглядеть моложе, но возраст не скрыть.", "Что с тобой, чего тебя так перекосило? Чудо ты наше луковое.", – заявили пользователи Сети Любови Успенской.