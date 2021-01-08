Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет

Снимки, на которых мужчина, похожий на Николая Цискаридзе, занимается однополым сексом, шокировали общественность. О слитых в Сеть кадрах решил высказаться адвокат Сергей Жорин. Он считает, что этот случай выявил серьезную проблему в России.

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