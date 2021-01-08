Втянутому в гей-скандал Цискаридзе дали ценный совет

По мнению правозащитника, случаи, когда интимные кадры попадают в Сеть без согласия запечатленных на них людей, нередки. Те, кто сливает в интернет такие фото или видео, нарушают закон, однако не несут за это наказание. Сергей Жорин советует людям, которые, как и Николай Цискаридзе, столкнулись с утечкой интимных снимков, нанять хорошего адвоката и обратиться в суд.
В Гражданском кодексе Российской Федерации есть несколько статей, которые помогут добиться справедливости. Например, 152.1 "Защита изображения" и 152.2 "Охрана частной жизни". Будет правильным решением подача иска о возмещении морального вреда (максимум 50 тысяч рублей), если станет известно, кто стоит за распространением кадров. Также можно добиться удаления фото или видео из интернета.
В Уголовном кодексе также есть статья, которая может защитить Николая Цискаридзе и других людей, оказавшихся в подобной ситуации. Речь идет о 137-ой – "Нарушение неприкосновенности частной жизни". Правоохранительные органы обязаны провести проверку и найти тех, кто слил в Сеть интимные кадры. По словам Сергея Жорина, такие дела практически не раскрываются, потому что требуют определенных познаний в сфере IT.
Ранее СМИ сообщали, что Николай Цискаридзе находится в шоке от появившихся в Сети интимных кадров. О состоянии артиста рассказывали его друзья. "Над ним словно навис дамоклов меч", – говорила сексолог Елена Перелыгина "Собеседнику", знакомая с товарищами экс-премьера балета Большого театра.
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