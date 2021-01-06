"Прекрасно сложен": втянутого в гей-скандал Цискаридзе облизали с ног до головы

Несколько дней подряд в социальных сетях обсуждают нашумевшие фотографии танцора. В общественный конфликт был втянут не только Николай Цискаридзе, но и его друг Валентин Юдашкин.
Злостные пользователи обнародовали тайную переписку двух представителей шоу-бизнеса и разослали интимные снимки. Доподлинно не известно, является ли мужчина на фото российским танцором.
К слову, музыкальный деятель Сергей Соседов убедил Николая Цискаридзе пересмотреть свое отношение к произошедшему. Критик подметил, что фигура участника Большого театра настолько совершенна, что ему не нужно грустить из-за действий злоумышленников. Порция откровенных снимков стала отличным поводом в очередной раз полюбоваться телом артиста балета.
"Он прекрасно сложен. Такой торс, вообще все его тело можно демонстрировать как угодно. Я не думаю, что что-то опорочит Колю, его невозможно опорочить. Если все-таки это он, то сработает обратный эффект: ведь это значит, что он интересен людям", – высказался Сергей.
Напомним, произошедшую ситуацию уже окрестили "гей-скандалом". Если верить провокационной переписке, то Николай настойчиво звал модельера на свидание и предлагал поиграть "в раздевания".
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