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Шоу-бизнес

"Прекрасно сложен": втянутого в гей-скандал Цискаридзе облизали с ног до головы

Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Известный скандалист уверен, что в кадрах, на которых запечатлен голый солист балетной труппы, нет ничего ужасного. По мнению критика, любой среднестатистический житель России может позавидовать атлетичному телосложению Николая Цискаридзе.
прочитано 985 раз

Несколько дней подряд в социальных сетях обсуждают нашумевшие фотографии танцора. В общественный конфликт был втянут не только Николай Цискаридзе, но и его друг Валентин Юдашкин.

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Злостные пользователи обнародовали тайную переписку двух представителей шоу-бизнеса и разослали интимные снимки. Доподлинно не известно, является ли мужчина на фото российским танцором.

К слову, музыкальный деятель Сергей Соседов убедил Николая Цискаридзе пересмотреть свое отношение к произошедшему. Критик подметил, что фигура участника Большого театра настолько совершенна, что ему не нужно грустить из-за действий злоумышленников. Порция откровенных снимков стала отличным поводом в очередной раз полюбоваться телом артиста балета.

"Он прекрасно сложен. Такой торс, вообще все его тело можно демонстрировать как угодно. Я не думаю, что что-то опорочит Колю, его невозможно опорочить. Если все-таки это он, то сработает обратный эффект: ведь это значит, что он интересен людям", – высказался Сергей.

Напомним, произошедшую ситуацию уже окрестили "гей-скандалом". Если верить провокационной переписке, то Николай настойчиво звал модельера на свидание и предлагал поиграть "в раздевания".

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Автор: 6 января 2021, 23:08 Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гостьй
Ответить
Гостьй
Боже, какая же все это ГНУСЬ!!!
И мерзость!!!
Гостьй
Ответить
Боже, какая же все это ГНУСЬ!!!
Гость
Ответить
Сестра- за сестру. Кто такая, этот фрик Соседов? Манерная голубка. Как журналист- не состоявшийся и совершенно бездарный. Критиковать- много ума не надо. Приглашают в жюри на теле- шоу? Пригласить недоразумение- бонус продюсеру программы.
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