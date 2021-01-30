Нагадить на могилу: украинцы плюнули в Ланового

В украинской блогосфере обсуждают кончину звезды фильмов "Офицеры" и "Алые паруса". Некоторых инетернет-пользователей Незалежной смерть Василия Ланового совсем не огорчила, наоборот, немного обрадовала и вдохновила на написание гадостей.
На отвратительное поведение некоторых украинцев обратил внимание известный журналист Евгений Додолев. Он был возмущен происходящим, ведь омерзительные плевки в сторону советской звезды кино делали даже некоторые из его коллег, например, Айдер Мужабаев – бывший зам главного редактора известного издания.
В итоге Додолев столкнулся с негативом и в свой адрес. Журналиста упрекнули в том, что он, называя фамилии "подонков", рекламирует их. Заявление Евгения также охарактеризовали как желание "хайпануть".
По словам Евгения Додолева, каждый раз, когда он пытается указать на то, что происходит на Украине, его останавливают, мол, заявления типа "вешать москалей!" делают единицы. Дескать, в целом ситуация в стране нормальная, да и не наше это дело.
Между тем, как заметил журналист, в Незалежной "выросли поколения манкуртов". Додолев не хочет, чтобы весь мир превратился в страну 404, где радостно звучат призывы нагадить на могилу совка.
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