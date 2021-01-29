Перед смертью Лановой озвучил странное желание

Как отметил коллега, актер обожал работать с молодежью и очень трепетно относился к студентам, а они отвечали ему любовью и уважением. По словам Князева, подопечные актера, который заведовал кафедрой сценической речи, часто получали призы на конкурсах чтецов. Впрочем, это не удивительно, ведь Василий Лановой и сам прекрасно говорил и декламировал со сцены.
Ректор "Щуки" добавил, что в конце декабря, когда артист заболел, он все равно торопился к своим ученикам. Когда Евгений Князев сообщил, что училище пока закрыто, актер не поленился, обзвонил всех своих студентов и велел им идти в театр заниматься.
В январе Василий Лановой попал в больницу, однако никто не мог предположить, что все закончится так трагично. Супруга актера Ирина Купченко рассказывала, что даже в палате он продолжал жить обычной жизнью: делал зарядку, распевался, репетировал. На февраль у артиста был запланирован спектакль на сцене Вахтанговского театра "Посвящение Еве".
Евгений Князев отметил, что последние 20 лет выходил на сцену вместе с Василием Лановым в этой постановке. Как отметил актер, коллега однажды за кулисами признался ему, что хочет бросить театр.
"Но потом взял себя в руки, улыбнулся и сказал: "Нет, мы еще повоюем!" – говорит ректор "Щуки".
Популярные темы форума
России грозит революция?..
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Массовые аресты
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Нату в игнор
Не могу похудеть
От вируса маски не спасают