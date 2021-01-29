Галкин оплакивает тяжелую потерю: Был радостью в этом непроглядном мраке

В личном блоге супруг Аллы Пугачевой опубликовал архивный снимок с актером. На фотографии юморист выступает перед солдатами в Чечне. "Раненые лежали под тонкими зелеными солдатскими одеялами, наш приход был для них, конечно, радостью в этом непроглядном мраке этои? жуткои? вои?ны (Здесь и далее орфография авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написал Максим Галкин.
По словам комика, он был поражен тем, что тогда 67-летний Василий Лановой, несмотря на свои регалии и возраст, ходил вместе с молодыми артистами по палаткам, давал концерты и поддерживал коллег. Выступления проходили в полевых условиях, и актеры жили в неотапливаемом помещении, но и эти лишения не смущали звезду.
Как отметил Максим Галкин, потом они с Василием Лановым неоднократно виделись и в более "тепличных" условиях. Например, встречались на мероприятиях в Москве. Однако для супруга Аллы Пугачевой в памяти навсегда осталось то знакомство в Чечне.
"Это был невероятныи? цельныи? Человек. Буду помнить Вас, Василии? Семенович", – подытожил актер.
"Уходит эпоха легендарных актеров... Земля Вам пухом... Есть такая профессия, Родину защищать... Мы воспитывались на этих фильмах, эти фразы у нас в крови","Прям ком в горле. Великий человек. Светлая память и благодарность", "Василий Семенович Лановой-это воплощение настоящего Мужчины, Патриота, Актера..... Скорбит вся Россия....Вечная ему память", – написали в комментариях под постом Максима Галкина.
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