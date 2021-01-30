В сексе нет запретов: зачем Кравец натренировала интимные мышцы

По словам актрисы и певицы, каждая женщина должна научиться грамотно управлять интимными мышцами. Чтобы дарить себе и мужу наивысшее наслаждение в постели и сохранить здоровье, Алена Кравец натренировалась владеть мускулами тазового дна. Для этого знаменитость делала специальные упражнения.
Говорит звезда о важности орального секса. Эти ласки Алена называет самыми чувственными.
Светская львица отметила, что многие женщины недооценивают интим. Застенчивость в постели может негативно сказаться на отношениях с мужчиной, уверена звезда. Раскрепостившись, дама может спасти супружескую жизнь от краха.
Кравец собирается научить представительниц прекрасного пола азам любви. Алена пишет книгу. На ее страницах знаменитость поделится секретами красоты и молодости. Светская львица посвятит целую главу сексуальной жизни. Певица расскажет, как вызывать желание у мужчины, дарить ему удовольствие и получать его самой.
Алена Кравец подчеркнула, что в книге опишет не только опыт собственной интимной жизни, но и некоторых своих подруг. Звездные приятельницы светской львицы готовы поделиться своими тайнами с читателями.
"Мы там откровенно говорим про анальный секс, про петтинг, римминг и даже фистинг", – заинтриговала Алена Кравец.
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