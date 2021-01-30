"Плетки и наручники": сладострастница Кравец выделила целый шкаф под секс-игрушки

Светская львица не скрывает, что очень любит секс. Без плотских утех знаменитость не может прожить и дня. У Алены Кравец и ее супруга даже есть соответствующая новогодняя традиция – испытывать оргазм под бой курантов.
Ранее актриса любила предаваться страсти в публичных местах. Кравец получала удовольствие в самолете, на яхте, на теплоходе и много где еще. От подобных развлечений Алене и ее избраннику пришлось отказаться – есть риск попасть в объектив папарацци в процессе. Известность накладывает некоторые ограничения.
"Плетки и наручники – мои любимые игрушки в сексе!" - поведала Алена Кравец. Оказывается в спальне у светской львицы целый шкаф с приспособлениями для утех.
Не жалеет денег Алена на будоражащее фантазию нижнее белье. В гардеробе знаменитости более трех сотен комплектов. Иногда Кравец сама покупает понравившиеся трусики и бюстгальтеры, иногда кружевную прелесть ей без повода дарит муж.
Алена Кравец уверена, секрет крепкого брака – насыщенная интимная жизнь. В вопросах секса светская львица постоянно самосовершенствуется и другим советует.
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