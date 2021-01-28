Боюсь за свою жизнь: за племянницей умершего от СПИДа Числова установили слежку

Светлана уже находила возле двери магический подклад из могильной земли, перьев и иголок. Она регулярно получает угрозы на адрес электронной почты и по телефону. А сейчас новая напасть – за Андриановой установили слежку.
"Она уже который день видит следующего за ней по пятам мужчину, – рассказал друг племянницы Числова продюсер Сергей Дворцов. – Он появляется везде, где находится Светлана – в парке, в электричке, в магазине. И это очень напрягает. Я думаю, это проделки ее брата, с которым она не в очень хороших отношениях. Но Света очень боится за свою жизнь и решила обратиться по поводу этой слежки в полицию. Не дай бог убьют! Не дай бог маньяк! Боюсь за нее".
При этом Светлана уже много раз доказала законность сделки с квартирой своего дяди. "В Бутырском суде Москвы в первые дни нового года состоялось очередное судебное слушание, на котором было решено, что квартира на улице Лескова остается Светлане, племяннице Числова, – ранее сообщил "Дни.ру" Дворцов. – Но адвокат матери актера Майя Сандлер во второй раз подала апелляцию с требованием признать ту сделку незаконной".
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