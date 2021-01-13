Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры

Актер Александр Числов умер от СПИДа 29 августа 2019 года на 55 году жизни. И уже полтора года продолжается тяжба за его квартиру на окраине столицы. 2021-й начался с очередного суда между престарелой матерью артиста и его родной племянницей.



прочитано 348 раз