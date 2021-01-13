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Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры

Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры

Кадр из фильма "Человек из будущего" (2016)
Актер Александр Числов умер от СПИДа 29 августа 2019 года на 55 году жизни. И уже полтора года продолжается тяжба за его квартиру на окраине столицы. 2021-й начался с очередного суда между престарелой матерью артиста и его родной племянницей.
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Трехкомнатная квартира Числова возле метро "Алтуфьево" досталась его племяннице Светлане Адриановой – та купила ее у актера на законных основаниях. А пожилая мама покойного артиста подала в суд на родственницу – требует признать сделку недействительной. Мол, сама является наследником первой очереди, и недвижимость должна достаться ей.

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Похоронившая актера Числова престарелая мать пропала без вести

"В Бутырском суде Москвы в первые дни нового года состоялось очередное судебное слушание, на котором было решено, что квартира на улице Лескова остается Светлане, племяннице Числова, – сообщил "Дни.ру" ее друг продюсер Сергей Дворцов. – Но адвокат матери актера Майя Сандлер во второй раз подала апелляцию с требованием признать ту сделку незаконной".

"Мать актера Валентина Александровна ведет себя очень агрессивно – настроила против Светланы всех родственников, – продолжает Дворцов. – Из-за всех этих судов и страданий племянница актера была госпитализирована с гипертоническим кризом. И я очень боюсь, что после таких тяжб у нее просто не выдержит сердце – ее же пытаются сделать бомжом!"

Сергей Дворцов и Светлана Адрианова. Фото: личный архив Сергея Дворцова

Напомним, Александр Числов снялся во многих фильмах режиссера Хусейна Эркенова ("Сто дней до приказа", "Не стреляйте в пассажира", "Черный мяч"). Всего же за время своей творческой деятельности он сыграл в 166 фильмах и телевизионных сериалах.

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13 января 2021, 10:00

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