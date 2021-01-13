Престарелую мать умершего от СПИДа актера Числова оставили без квартиры

Трехкомнатная квартира Числова возле метро "Алтуфьево" досталась его племяннице Светлане Адриановой – та купила ее у актера на законных основаниях. А пожилая мама покойного артиста подала в суд на родственницу – требует признать сделку недействительной. Мол, сама является наследником первой очереди, и недвижимость должна достаться ей.
"В Бутырском суде Москвы в первые дни нового года состоялось очередное судебное слушание, на котором было решено, что квартира на улице Лескова остается Светлане, племяннице Числова, – сообщил "Дни.ру" ее друг продюсер Сергей Дворцов. – Но адвокат матери актера Майя Сандлер во второй раз подала апелляцию с требованием признать ту сделку незаконной".
"Мать актера Валентина Александровна ведет себя очень агрессивно – настроила против Светланы всех родственников, – продолжает Дворцов. – Из-за всех этих судов и страданий племянница актера была госпитализирована с гипертоническим кризом. И я очень боюсь, что после таких тяжб у нее просто не выдержит сердце – ее же пытаются сделать бомжом!"
Напомним, Александр Числов снялся во многих фильмах режиссера Хусейна Эркенова ("Сто дней до приказа", "Не стреляйте в пассажира", "Черный мяч"). Всего же за время своей творческой деятельности он сыграл в 166 фильмах и телевизионных сериалах.
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