"Как растает, добавить в суп": снег с могилы Фриске используют для приворота

По словам охранника, который дежурит почти напротив могилы певицы, в зимнее время года рядом с памятником можно часто заметить разбросанные лепестки роз. Как отметил сотрудник кладбища, молодые девушки приходят, недолго стоят у портрета Жанны Фриске, а затем достают из кармана цветы. "Бросают на могилу втихаря, думают, что не заметно", – говорит охранник.
Сторож отметил, что они с коллегами не прогоняют гостей и не запрещают разбрасывать лепестки – потом уж больно красиво они смотрятся на белом. Затем обычно девушки соскребают немного снега с памятника и уходят.
Однако, как оказалось, гости к Жанне Фриске ходят не просто так – они совершают приворот. Выяснилось это случайно. По словам охранника, однажды приехала уроженка Тулы и спросила у сотрудников кладбища, где тут могила певцы, на которой можно возлюбленного приворожить. Девушка даже показала сторожам инструкцию, как все правильно сделать.
"Собранный снег, как растает, надо его в суп добавить парню", – рассказал сотрудник кладбища.
Охранники ту девушку прогнали и только потом поняли, что она не первая, кто приехала искать помощи у Жанны Фриске. "Чего только люди не придумают!" – удивляется сторож.
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