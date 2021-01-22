Обнародована уникальная вокальная запись умершей Жанны Фриске

Основатель группы "Дискотека авария" Алексей Рыжов представил уникальную аудиозапись голоса Жанны Фриске. Исполнители вместе работали над хитом "Малинки".

Певец вспомнил о сотрудничестве с ушедшей шесть лет назад из жизни коллегой. Алексей Рыжов отметил, что ему было легко и приятно работать с Жанной Фриске.



Артист рассказал, что запись популярной композиции "Малинки" прошла без проблем. Вокал певицы они записали быстро. По словам Рыжова, звезда не нуждалась в "автотюне". В выпуске ютуб-шоу "По студиям" исполнитель включил студийную аудиозапись вокала Жанны Фриске, которая ранее не была обнародована.

Отметим, идея трека "Малинки" появилась в 1980-х. В то время Алексей Рыжков занимался в детской музыкальной группе. Официальный релиз композиции состоялся только в 1995 году, а исполнял солист группы "Дискотека авария" Олег Жуков. И только в 2005 году коллектив решил обновить песню, добавив в нее женский вокал.

Напомним, Жанна Фриске умерла 16 июня 2015 года после отчаянной борьбы с раком головного мозга. Знаменитости было 40 лет. В момент смерти рядом с ней находились самые близкие люди: родители, родная сестра Наталья и лучшая подруга и коллега по сцене Ольга Орлова.

Жанна Фриске – певица, телеведущая, киноактриса. Бывшая солистка группы "Блестящие". Сольная карьера исполнительницы продолжалась десять лет – с 2003 по 2013 год.

