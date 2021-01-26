В ритуальном бюро объяснили появление Жанны Фриске в рекламе

Недавно в группе "Подслушано в Кузнецке" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что фотография певицы была использована в рекламе. К отправленной новости была приложена листовка с изображением надгробного памятника с вырезанными из камня цветами, на котором изображена женщина, похожая на певицу. Ниже располагалась надпись: "Вечная память в наших сердцах".



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