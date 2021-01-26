В ритуальном бюро объяснили появление Жанны Фриске в рекламе

Глава агентства по изготовлению надгробных памятников "Мемориал века" Андрей Артемьев прокомментировал ситуацию. Предприниматель объяснил, что изображение Жанны Фриске использовалось исключительно ради сохранения памяти о ней.
"Мы нашли фотографию в интернете, в свободном доступе. Она хороший деятель, помогала, когда болела раком, другим заболевшим, память хотелось бы сохранить о ней. Таким образом хотели увековечить память", – рассказал он. "У "Мемориал века" есть миссия – сохранить память на века, и пытаемся следовать этому. Хочется быть полезным людям, служить им, пытаюсь этому следовать", – Артемьев отметил, что даже подумать не мог о том, что его решение вызовет такой общественный резонанс.
Руководитель агенства пояснил, что на фотографии, выложенной в Сеть, пользователь запечатлел обычную листовку: такие разносили по подъездам. Ранее в рекламе использовалось это фото, но потом, по словам Артьемьева. один из сотрудников попросил убрать лицо, так как посчитал, что изображенная женщина похожа на его супругу.
Предприниматель добавил, что готов убрать фотографию Жанны Фриске, если у родственников возникнут претензии. Он утверждает, что уже собрал несколько изображений своих близких, которые планирует использовать в рекламе в дальнейшем.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Стала встречаться с бездомным
"Давай поженимся" - пора закрыть?
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Вы хотели бы жить в дворце?
России грозит революция?..
Привет, козлы и козы
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Байден