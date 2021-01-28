Певец Жуков отказался от ребенка

Экс-супруга Ромы Жукова Елена в шоу "На самом деле" заявила, что ждет восьмого ребенка от певца. 53-летний артист начал уверять публику, что не имел интимной связи с бывшей женой, поэтому она не может быть беременной от него. Он отметил, что верен своей новой супруге Ольге.
По словам Елены, бывший муж приезжал к ней в декабре и признавался в любви. Мол, тогда Жуков говорил, что расстался с Ольгой. Якобы в тот день бывшая жена и забеременела от артиста. "Я легко залетаю!", – сказала экс-супруга певца.
Несмотря на то, что Елена с уверенностью заявляла об интересном положении, она отказалась проходить проверку на полиграфе. Жуков, напротив, согласился на тестирование. Детектор лжи показал, что певец не лукавит, когда говорит о верности Ольге.
Напомним, в 2019 году частый герой шоу "На самом деле" Рома Жуков оформил развод с Еленой, которая родила ему семерых детей. Одна из дочерей певца скончалась в 2012-ом, получив несовместимую с жизнью травму из-за детской качели. В прошлом году артист женился на модели Ольге Илларионовой в августе прошлого года.
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